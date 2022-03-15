فنون ومشاهير

لم يظهرا معاً منذ فترة طويلة.. صورة رومنسية لتيم حسن ووفاء الكيلاني تُشعل المواقع!

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:00
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نشر الممثل السوري تيم حسن صورة ظهر فيها مع زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على حسابه الخاص على "انستغرام" حظيت بتفاعل كبير بين الجمهور.

 

وجاء هذا التفاعل نظرًا لغياب الثنائي عن الظهور معًا منذ فترة طويلة، إن كان في الفعاليات الفنية أو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشيد الجمهور بهذه الصورة الرومانسية التي جمعتهما.

 

ولم يعلق بطل مسلسل "الهيبة" على الصورة، واكتفي بوضع قلب أحمر، للتعبير عن حبه لزوجته، فبادلته الأخيرة الحب ذاته بوضع "قلب أحمر" في خانة التعليقات على الصورة.

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)


 

وأصبح تيم متفرغًا حاليا لزوجته كونه لا يرتبط بنشاطات فنية في الوقت الحالي، ولن يشارك بأي عمل في دراما رمضان 2022، بعدما انتهى قبل أشهر قليلة من عرض الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة".

المصدر: فوشيا
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