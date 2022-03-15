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فنون ومشاهير
بعد فقدانه النطق جراء اصابته بكورونا.. إبنة الفنان الشهير تكشف تطورات حالته الصحية
Lebanon 24
15-03-2022
|
09:00
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نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حساب والدها على "فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية؛ وتدهور حالته الصحية، مؤكدة أن والدها مازال فى المستشفى يتلقى العلاج، وأن حالته الصحية تتحسن بشكل بسيط.
وقالت هبة في منشورها: "نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي د.أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان". وأكدت أنّ حالته مستقرة، ولكنه فقد النطق جراء تداعيات الاصابة بكورونا.
وكان نجل الفنان أحمد حلاوة قد أعلن الشهر الماضي إصابة والده بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى العناية المركزة، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ"إنستغرام": "الرجاء الدعاء لوالدي د.أحمد حلاوة.. حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".
المصدر: لها
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