انتقادات حادّة لمطرب الراب ويجز بسبب إطلالته في "موسم الرياض"





وحرص ويجز في الحفل على تقديم عدد من أشهر أغانيه، إلى جانب أغنيته الأخيرة "البخت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.



أحيا مغني الراب المصري ويجز حفلاً ضمن فعاليات "موسم الرياض"، تعرّض خلاله لانتقادات حادة بسبب ظهوره بملابس غريبة، حيث ارتدى شورت باللون البنفسجي وجاكيت باللون الأخضر وقميصاً باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بالمظهر غير متناسق.وحرص ويجز في الحفل على تقديم عدد من أشهر أغانيه، إلى جانب أغنيته الأخيرة "البخت" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكانت أغنية "البخت" قد احتلت المركز الأول على موقع "يوتيوب" بعد 15 يوماً على طرحها، حيث تخطّت حاجز الـ22 مليون مشاهَدة.



وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول فكرة الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدّمه أخيراً، فرغم أن كلماتها وألحانها مبهجة، لكنها تحكي تجاربه الشخصية كما أكد في تصريحات سابقة.



