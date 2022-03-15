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فنون ومشاهير
ليال الاختيار: لست مرشحة عن أي مقعد ولننتخب بضمير
Lebanon 24
15-03-2022
|
16:57
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غردت الإعلامية ليال الاختيار على تويتر قائلة: "مع اقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية فلننتخب بضمير تا يرجع عنا بلد شي نهار، وتا ما يصيره كل ولادنا مشروع هجرة او مشروع موت او مشروع تبعية.
وبالمناسبة على غرار كل الاخبار التي كتبت في الاونة الاخيرة لست مرشحة عن اي مقعد".
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