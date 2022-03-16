فنون ومشاهير

كانت من معجباته... كيف التقى رامي عياش بزوجته لأول مرة؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 00:37
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يرى المطرب رامي عياش أن أحد الأسباب المهمة لنجاح أي زوجين في علاقتهما هو التقابل بين شخصيتيهما، ويشبّه ذلك بالنار في مقابل الماء، وهذا سر نجاح زواجه من وجهة نظره.

وقال رامي عياش خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc : أنا وزوجتي داليدا تعرفنا بالصدفة خلال غداء، وأحد أصدقائي أخبرني مسبقا بأنها من أكبر المعجبات بي، لكن عندما رأيتها قلت أنا من أكبر المعجبين بها بسبب جمالها وخجلها.
 
وأضاف : تعرفت عليها عندما كان عمرها 20 سنة وتزوجنا بعدها بعام واحد، وفي فترة دراستها في الجامعة دار حوار بين صديقاتها حول من فيهن ستتزوجني، وحسمت الحوار وقالت هي التي ستكون زوجتي، وصديقاتها يذكرنها إلى اليوم بتحقق كلمتها.

وردا على سؤال كيف تطورت العلاقة بينهما؟ قال : تعرفت بها وأحببت أخلاقها، وقبل الكلام معها في أي شيء توجهت لزيارة أهلها، ووقعت في حب والدتها وطريقة تربيتها، وزاد حبي لزوجتي بعد تعرفي على عائلتها، والجميل أنها لم تتغير بعد الزواج ولا تزال تحب نفس الأشياء الصغيرة التي كانت تحبها في السابق.
 
وأضاف : الفرق بين شخصيتي وشخصيتها هو أني عصبي وهي في قمة الهدوء، وهذا شيء مهم في العلاقة، أما أبناؤنا فالولد يشبهني في شخصيتي، والبنت شخصية أمها 100%.
 
(في الفن المصري)
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