فنون ومشاهير

ماغي بوغصن تنصح هذه الفنانة بالتمثيل.. وما هي الفوبيا التي تعاني منها؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 09:00
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تريد النجمة اللبنانية، ماغي بوغصن، من ابنة بلدها المطربة نوال الزغبي خوض تجربة التمثيل، ذلك أنها ترى فيها عصب الممثل، وتعتقد أن نوال تمتلك القدرة الكبيرة على تجسيد الأدوار، وأن العالم سيحب الزغبي عندما تظهر عليهم كممثلة، وأنها ستكرر التجربة في حال قررت خوضها لأول مرة.

وخلال ظهورها مع الإعلامية جيسيكا عازار، وجهت ماغي رسالة لنوال، قالت فيها: "نحن منحب نشوفك بالدراما بأدوار مختلفة وأنت فنانة عندك الحس.. وأنا بعرف انك بتقدري تأدي الأدوار والأهم عندك العصب اللي مهم يكون عند الممثل.. جربي.. رح تلاقي الأصداء حلوين والناس رح تحبك بهيدا المطرح.. ورح تعيدي التجربة"، مشيرةً إلى أن أغنية الليالي هي أكثر أغنية تحبها لنوال الزغبي.

وأشارت بطلة مسلسل "للموت" بجزأيه الأول والثاني، أنها ترغب أن ينضم الفنان السوري قصي خولي لشركة إيغل فيلمز لتعيد تجربة العمل معه، مؤكدة أن هنالك الكثير من الفنانين الذين تحب العمل معهم.

ومن الطرائف التي ذكرتها بوغصن أنها تعاني "فوبيا" الثلوج، واصفة الأمر بأنه أكبر من انهيار، وأنها تتعرض لغياب كامل عن الوعي في حال ركبت السيارة في ظل تساقط الثلوج، كونها تشعر دائماً بأن المركبات ستنزلق على الثلج.

وذكرت قصة حدثت معها خلال تصوير مسلسل "للموت"، وكان يتوجب عليها الذهاب إلى الفندق، لكنها رفضت بشكل قاطع بسبب تساقط الثلوج، حتى تم حملها بالقوة ووضعها بالسيارة لتبدأ بالصراخ بشكل هستيري وخدش زميلاتها، وكانت تختبئ أسفل الكرسي الخلفي.
وأشارت ماغي بوغصن، كذلك، إلى أن البرد يفقدها أعصابها ويشعرها بغضب شديد تصل فيه لمرحلة غير متوقعة من الغضب.

وروت للمرة الأولى أنها تعرضت للخيانة من شخص منحته الحب والأمان وقام بغدرها، وأن دموع هذا الشخص لم تعد تؤثر بها ولن تعيده إلى حياتها نهائياً.
 
(زهرة الخليج)
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