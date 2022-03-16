فنون ومشاهير

طارق سويد يكشف تفاصيل مرضه النفسي: حسيت الدني واقفة فيي وعم بتخبط مطرحي

Lebanon 24
16-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-931421-637830209514489894.jpg
Doc-P-931421-637830209514489894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك الكاتب والممثل ومقدّم البرامج اللبناني طارق سويد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معاناته مع مرض نفسي وما مر ويمر به.

ونشر سويد صورة له أرفقها بتعليق "هالسنتين كانو أصعب سنتين بمرق فين بحياتي بسبب الـgeneralized anxiety disorder [اضطراب القلق العام] وصحتي النفسية، حسيت الدني واقفة فيي وعم بتخبط مطرحي.. بس ما بعرف ليش اليوم عندي شعور أنو كل شي رح يكون منيح.. ما بعرف ليش بمجتمعاتنا العربية منحكي عن كل شي إلا عن الصحة النفسية".
 
وقال سويد: "بعرف أنو مني وحدي وأنو كتار غيري عم يحاربو كل يوم وكل دقيقة، ولكل شخص منن بدي قلو أنت قوي ومحارب ورح توصل تصير منيح، ما تستحي بوجعك ولا تستخف بقوتك، و عراف أنو منّك وحدك.. كل الحب".
 


وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، أوضح سويد: "أردت من خلال المنشور إيصال رسالة بضرورة كسر التابو والحديث عن الصحة النفسية، فمنذ سنتين وأنا أعاني من مرض اضطراب القلق المعمم".
 
وشرح: "هذا المرض يجمع بين العوارض النفسية والجسدية، حيث يعاني المريض من الفزع أو القلق المستمر وفرط التفكير إضافة إلى توتر العضلات أو أوجاع العضلات والارتجاف والشعور بالرعشة وصولاً إلى نوبات الهلع وهي تشبه نوبات القلب (بلا عوارض جسدية) وتكون مصحوبة بالخوف من كل شيء".

عدد كبير من الأشخاص يعانون كما قال سويد "من هذا المرض لكنهم يخجلون من البوح بذلك أو يرفضون التوجه إلى الحكيم للعلاج، لا بل هناك مَن يتابعون العلاج بكتمان، كل ذلك بسبب نظرة المجتمع العربي للمريض النفسي، لذلك نشرت ما أعانيه كي يعرف الجميع أن ذلك ليس بالأمر المعيب، فقد يكون الإنسان ناجحاً ومشهوراً ويصاب بمرض نفسي".

المصدر: العين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2022-03-16
11:30 | 2022-03-16
10:53 | 2022-03-16
09:32 | 2022-03-16
09:00 | 2022-03-16
08:42 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website