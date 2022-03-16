طارق سويد يكشف تفاصيل مرضه النفسي: حسيت الدني واقفة فيي وعم بتخبط مطرحي

شارك الكاتب والممثل ومقدّم البرامج اللبناني طارق سويد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معاناته مع مرض نفسي وما مر ويمر به.



ونشر سويد صورة له أرفقها بتعليق "هالسنتين كانو أصعب سنتين بمرق فين بحياتي بسبب الـgeneralized anxiety disorder [اضطراب القلق العام] وصحتي النفسية، حسيت الدني واقفة فيي وعم بتخبط مطرحي.. بس ما بعرف ليش اليوم عندي شعور أنو كل شي رح يكون منيح.. ما بعرف ليش بمجتمعاتنا العربية منحكي عن كل شي إلا عن الصحة النفسية".

وقال سويد: "بعرف أنو مني وحدي وأنو كتار غيري عم يحاربو كل يوم وكل دقيقة، ولكل شخص منن بدي قلو أنت قوي ومحارب ورح توصل تصير منيح، ما تستحي بوجعك ولا تستخف بقوتك، و عراف أنو منّك وحدك.. كل الحب".

وشرح: "هذا المرض يجمع بين العوارض النفسية والجسدية، حيث يعاني المريض من الفزع أو القلق المستمر وفرط التفكير إضافة إلى توتر العضلات أو أوجاع العضلات والارتجاف والشعور بالرعشة وصولاً إلى نوبات الهلع وهي تشبه نوبات القلب (بلا عوارض جسدية) وتكون مصحوبة بالخوف من كل شيء".



عدد كبير من الأشخاص يعانون كما قال سويد "من هذا المرض لكنهم يخجلون من البوح بذلك أو يرفضون التوجه إلى الحكيم للعلاج، لا بل هناك مَن يتابعون العلاج بكتمان، كل ذلك بسبب نظرة المجتمع العربي للمريض النفسي، لذلك نشرت ما أعانيه كي يعرف الجميع أن ذلك ليس بالأمر المعيب، فقد يكون الإنسان ناجحاً ومشهوراً ويصاب بمرض نفسي".



