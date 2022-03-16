ستتزوج خلال أيام.. أصالة تحضر مفاجأة لحفل زفاف ابنتها!

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري في تصريحات صحافية تفاصيل تعاونه مع الفنانة السورية أصالة نصري في أغنيتين، خلال الفترة القادمة منهما واحدة ستكون مفاجأة أصالة لابنتها شام في حفل زفافها الذي من المقرر أن يكون خلال أيام.

وقال الخضري: "أتعاون مع أصالة في أغنيتين، إحداهما أغنية لابنتها الدكتورة شام والتي سوف تهديها لها في حفل زفافها، أما عن الأغنية الثانية فستكون ضمن الألبوم التي ستطرحه أصالة قريباً، وتنتمي لنوع الأغاني الدرامية".

يذكر أن هذا ليس أول تعاون بين عمرو الخضري وأصالة، حيث تعاونا سابقا في أغنية "حيطة سد" والتي حققت نجاحاً هائلاً، ومازالت حتى الآن تحصد عدداً كبيراً من المشاهدات على "يوتيوب".