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فنون ومشاهير
بصورة قديمة.. هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن
Lebanon 24
16-03-2022
|
12:00
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نشرت الفنانة هالة صدقي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة قديمة لها تسترجع بها ذكريات مسلسل "أرابيسك"، كشفت من خلالها عن مثلها الأعلى في التمثيل.
وظهرت هالة في الصورة مع الفنانة الكبيرة الراحلة هدى سلطان، وعلقت على الصورة قائلة: "الست العظيمة دي الأستاذة هدى سلطان كانت مثلي الأعلى في اختياراتها، صورة من مسلسل أرابيسك".
وكانت آخر أعمال هالة صدقي الفنية هو مسلسل "ليه لأ" العام الماضي الذي كان من بطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، محمد الشرنوبي، وهاني عادل، ومن تأليف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.
المصدر: لها
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