فنون ومشاهير

ميريام فارس ومشاريع جديدة عبر المنصات العالمية

Lebanon 24
16-03-2022 | 15:00
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خريطة فنية مليئة بالمفاجآت والمشاريع الضخمة لملكة المسرح ميريام فارس بعد نجاح أحدث أغنياتها "هذا الحلو" التي أصدرتها قبل فترة وحققت من خلالها نجاحاً واسعاً، حيث تصدرت العديد من الدول العربية والغربية منذ طرحها وحتى وقتنا الحالي.

رمضان 2022
بعد نجاح أغنية "زهرة" التي شاركت بها ميريام فارس في الموسم الرمضاني الماضي مع آسر ياسين للدعاية لمصلحة إحدى الشركات العقارية، ستقدم ميريام حملة دعائية جديدة لمصلحة نفس الشركة في رمضان 2022، على أن تصورها خلال الأيام الماضية تمهيداً لعرضها في رمضان.

مشروع مختلف 
على صعيد آخر، علمت نواعم أن ميريام تحضر لأكثر من مفاجآة فنية لجمهورها خلال عام 2022، حيث اتفقت مع إحدى المنصات العالمية على تقديم مشروع جديد ولكن يختلف كثيراً عما قدمته عبر شاشة المنصة العالمية نتفليكس وتتكتم ميريام عن تفاصيل المشروع لحين إنهاء التحضيرات الخاصة به خلال الفترة المقبلة.
وتنتظر ميريام انتهاء شهر رمضان لتحديد موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحضرها حالياً وتعتمد فيها ميريام لوكاً مختلفاً كثيراً كعادتها في كليباتها الغنائية الأخيرة.
المصدر: نواعم
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