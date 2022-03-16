فنون ومشاهير

راغب علامة عن الانتخابات: "بلطجة وتزوير".. وهكذا يصرفون من اموال الناس!

Lebanon 24
16-03-2022 | 08:42
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كتب الفنان راغب علامة عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الترشحيات للانتخابات النيابية قائلا: "الأسامي هي هي.. الإنتخابات اكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير. مستحيل ان تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية!. لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً. 
وهم يصرفون الان على الانتخابات من اموال الناس اللي سرقوها من البنوك".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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