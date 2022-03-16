راغب علامة عن الانتخابات: "بلطجة وتزوير".. وهكذا يصرفون من اموال الناس!

كتب الفنان راغب علامة عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً على الترشحيات للانتخابات النيابية قائلا: "الأسامي هي هي.. الإنتخابات اكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير. مستحيل ان تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية!. لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً.وهم يصرفون الان على الانتخابات من اموال الناس اللي سرقوها من البنوك".