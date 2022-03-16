راغب علامة عن الانتخابات: "بلطجة وتزوير".. وهكذا يصرفون من اموال الناس!

الأسامي هي هي..
الإنتخابات اكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير
مستحيل ان تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية!
لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً.
وهم يصرفون الان على الانتحابات من اموال الناس اللي سرقوها من البنوك
— RaghebAlama (@raghebalama) March 14, 2022
الأسامي هي هي..
الإنتخابات اكبر كذبة بتاريخ لبنان لأنها مبنية على البلطجة والتزوير
مستحيل ان تتغير هذه الطبقة التي دمرت لبنان من خلال قوانين لبنان الطائفية!
لم يشبعوا من التدمير ولهذا سيعودون هم فردًا فرداً.
وهم يصرفون الان على الانتحابات من اموال الناس اللي سرقوها من البنوك