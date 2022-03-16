فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"... ماذا قال؟

تم تداول اسم الفنان المصري هاني رمزي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل في العراق، وذلك على خلفية القصف الإيراني الأخير على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.

وأطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي "هانيرمزي" (أي هاني رمزي).



وما كان من الفنان المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: "اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".