فنون ومشاهير

فنان مصري يرد على عراقيين زعموا أن له علاقة بـ"القصف الإيراني على أربيل"... ماذا قال؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-931565-637830436252015627.jpg
Doc-P-931565-637830436252015627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم تداول اسم الفنان المصري هاني رمزي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل في العراق، وذلك على خلفية القصف الإيراني الأخير على أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وتداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.
وأطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي "هانيرمزي" (أي هاني رمزي).

وما كان من الفنان المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: "اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:28 | 2022-03-16
15:00 | 2022-03-16
12:00 | 2022-03-16
11:30 | 2022-03-16
10:53 | 2022-03-16
09:32 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website