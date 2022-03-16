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فنون ومشاهير
مجلس نقابة الممثلين ينتخب هيئة إدارية جديدة
Lebanon 24
16-03-2022
|
17:28
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بعد الإنتخابات العامة التي جرت نهار الأحد الموافق فيه 20/2/2022 في نقابة الممثلين وفاز فيها الزملاء نعمة بدوي، غسان صليبا، هيام ابو شديد، سعد حمدان، اسامة شعبان، كلوڤيس عطالله، آن ماري سلامة، جيسكار لحود، كميل متى، طوني عاد، جمال حمدان ومحمود ماجد، عقد المجلس الجديد بتاريخ 16/3/2022 في دار النقابة -بدارو- الساعة الرابعة والنصف عصراً، جلسة لإنتخاب هيئة ادارية جديدة.
ودُعي إلى الجلسة وترأسها أكبر الأعضاء سناً الزميل كلوڤيس عطالله، وقد جرى توزيع المناصب الادارية على الشكل التالي:
نعمة بدوي رئيساً
غسان صليبا نائباً للرئيس
كلوڤيس عطالله أميناً للسر
سعد حمدان نائباً لأمين السر
أسامة شعبان أميناً للصندوق
آن ماري سلامة محاسب
هيام أبو شديد أميناً للعلاقات العامة والثقافة والإعلام
والزملاء الأعضاء: جيسكار لحود، جمال حمدان، طوني عاد، محمود ماجد، كميل متى،
مستشارون.
وأعلن النقيب نعمه بدوي خلال الجلسة عن تنصيب الفنان صلاح تيزاني (ابو سليم) رئيساً فخرياً لنقابة الممثلين في لبنان بموافقة الجميع.
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