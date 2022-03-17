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فنون ومشاهير
نانسي عجرم سعيدة بردود فعل "ما تعتذر"
Lebanon 24
17-03-2022
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أعربت النجمة نانسي عجرم عن سعادتها الكبيرة بردود فعل جمهورها على أغنيتها الجديدة "ما تعتذر" التي طرحتها أمس الأول، وهي ضمن أغاني ألبومها الجديد (نانسي 10)، من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني.
وكتبت نانسي، على "تويتر": "صباح الخير. لقد كنت أقرأ كل تغريداتكم منذ الأمس. لقد لامس حبكم ودعمكم قلبي أكثر من أي كلمات أو تعبيرات. أتمنى لكم يوما رائعا مليئا بالطاقة الجميلة، تماما مثل اليوم الذي شاركتموه معي هنا".
كليب نانسي "ما تعتذر"، جسّد صراع الزوجة مع زوج مدمن على المخدرات وبين محاولاتها النجاة بابنها من حياة دمرها الإدمان، وتقول كلمات الأغنية:
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