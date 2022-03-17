فنون ومشاهير

"أنا في السرير مع زوجتك"... حبيب كيم كارداشيان الجديد يستفز كانيي ويست

Lebanon 24
17-03-2022 | 06:00
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في حلقة جديدة من دراما كانيي ويست وكيم كارداشيان، تدخل بيت ديفيدسون بعنف مدافعًا عن نفسه بعد صمته الطويل.

نشر نجم الستاند أب كوميدي وصديق بيت ديفيدسون، رسائل نصية بين الأخير وكانيي ويست، نجد فيها ديفيدسون يدافع عن حبيبته كيم ويصفها بـ"أفضل أم على الإطلاق."
 
في المحادثة، يقول بيت: "مرحبًا أنا سكيت. (الاسم الساخر الذي أطلقه كانيي عليه)، هل يمكنك أن تهدأ ولو لثانية واحدة؟ إنها الثامنة صباحًا ولا داعي للغضب.كيم هي أفضل أم على الإطلاق ومجهوداتها من أجل الأطفال رائعة، وأنت محظوظ لكونها أم أطفالك. لقد قررت ألا أدعك تعاملنا هكذا وسأتوقف عن الصمت. عليك أن تعقل."، ويرد ويست: "هل تستخدم الشتائم الآن؟ أين أنت؟"


رد بيت قائلًا: "أنا على السرير مع زوجتك"، مستعينًا بسيلفي له، ليرد كانيي قائلًا: "سررت بمعرفة أنك خرجت من مركز إعادة التأهيل."، ما رد عليه بيت قائلًا: "وأنا أيضًا. إنه عجيب جدًا ما قد يحدث لك حينما تذهب لهذه الأماكن. يجب أن تجربها. أنا في لوس أنجلوس الآن إذا أردت أن تقابلني بدلًا من الصياح على الانترنت."
 
وأكمل بيت كلامه قائلًا: "أنت لا تخيفني يا صديقي. أفعالك تبين كم أنت ضعيف ومثير للشفقة."
 
بدأت كيم كارداشيان في مواعدة بيت ديفيدسون في تشرين الاول الماضي بعد طلاقها من ويست في شباط 2021، وطالب ويست بعودة كيم إليه أكثر من مرة، وفي كانون الثاني الماضي أطلق أغنية Eazy التي هدد في كلماتها بضرب ديفيدسون قائلًا: "أشكر الله الذي نجاني من الحادث المريع كي أحظى بفرصة ضرب بيت ديفيدسون".
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