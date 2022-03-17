فنون ومشاهير

فنان مشهور متهم بالسرقة.. وضحيته إيطالية!

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:00
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تعرّض مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الانتقادات التي وجهها الجمهور للمغني الموقوف عن الغناء في مصر لاقتباسه لحن الأغنية الإيطالية الشهيرة "بيلا تشاو" في أغنيته الأخيرة "جود مورنينج بيبي".
 
وشارك الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغنية حسن شاكوش الجديدة مع اتهامات بسرقة لحن الأغنية الإيطالية.
 
وتعد أغنية "جود مورنينج بيبي" هي الأولى لشاكوش بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً بوقفه عن الغناء في مصر على خلفية أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.
 
المصدر: العين
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