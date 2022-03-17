فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة.. ظهرت بالملابس الداخلية والجمهور يُهاجمها (صورة)

Lebanon 24
17-03-2022 | 02:16
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من جديد أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنشرها صورة بدت فيها بالملابس الداخلية، عبر حسابها على "انستغرام".

 

وظهرت دوللي بحمالة صدر ومن دون ماكياج.

 

A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine)


 

وتباينت ردود الفعل على الصورة، بين تعليقات أشادت بجمال شاهين، وأخرى هاجمت إطلالتها ووصفتها بالجرأة المبالغ فيها، وبأنها إطلالة فاضحة.

 

يشار إلى ان دوللي غالبا ما تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة على السوشيل ميديا.

 

 

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