فنون ومشاهير

زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2022 | 03:00
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انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور مسربة من حفل زفاف بطلة مسلسل "عروس بيروت" الممثلة كارمن بصيبص.

 

وظهرت كارمن في الصور من اجواء جلسة التصوير التي خضعت لها في يوم عرسها بفستان زفاف باللون الابيض مع طرحة طويلة وتحمل بيدها باقة من الورود.

 

ومن ضمن الصور التي تم تسريبها، كانت واحدة تجمعها بزوجها، كشفت لاول مرة ملامحه بشكل واضح، خصوصاً انه بعيد عن الاضواء بشكل تام وهو من خارج الوسط الفني، ولفت المتابعون وسامته.

 
 

علما ان زواج كارمن تم قبل شهرتها الكبيرة مع تجسيدها دور البطولة في مسلسل "عروس بيروت"، ولا يعرف كثيرون انها متزوجة منذ سنوات.

المصدر: الجديد
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