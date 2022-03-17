فنون ومشاهير

مفسرة أحلام تتنبأ بانتحار شيرين.. وتحذير للمحيطين بها!

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:00
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أثارت مفسرة أحلام تُدعى أسماء بدوي، حالة كبيرة من الجدل بسبب رؤية تخص الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب .

 

وكشفت مفسرة الأحلام، تفاصيل الرؤية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، حيث قالت: "أتمنى اللي قريب من الفنانة شرين عبد الوهاب ينتبه عليها .. في رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله اعلم .. ارجو اللي يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها".

 
 

وسيطرت اخبار حفل شيرين الذي أقيم مؤخرا في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الحفل شيرين العديد من اللقطات التي بدأت ببكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "متحاسبنيش"، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

المصدر: البوابة
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