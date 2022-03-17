فنون ومشاهير

بعد الصراخ والعنف.. رودني حداد يعتذر من نانسي عجرم: "هي ما بتنشبق بوردة"! (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2022 | 05:00
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حقق الممثل رودني حداد نجاحا كبيرا مع الفنانة نانسي عجرم من خلال مشاركته معها في "كليب" أغنية "ما تعتذر" الذي صدر منذ أيام، وتحدّث عن الأصداء الإيجابية التي حصدها العمل.

 

 وأشار رودني في حديث لبرنامج "ET بالعربي" الى أنه منذ لحظة طرح "الكليب" لا يزال يتلقّى عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل. وقال: "هيدي ننّوس هيدي سفيرتنا الى الورود. أكيد لما بدّك تشتغل مع سوبرستار متل نانسي أكيد ما رح يهدى تلفونك".

 

وتابع حداد: "نحنا كمان كان بيهمنا أنا والمخرج سمير سرياني انو نانسي تكون بحالة كتير مرتاحة لأنو نحنا هينة شغلتنا، بس هيي كأنو شغلتها التمثيل. عندها ردّات فعل تمثيلياً صعب كتير تعلّمن لحدا ممثل وعندها انتباه لشو عم بيصير حواليها وعينيها بيحكوا. نانسي بتفهم عليك بالوما".

 

وأضاف: "نانسي قريبة وخفيفة وبعتذر منها عن جد قعدت عيّط عليها بالكليب وهيي ما بتنشبق بوردة. ننّوس sorry".

 
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