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فنون ومشاهير
بعد شائعة وفاته.. أول رد للفنان الشهير بعد اصابته بكورونا وفقدانه للنطق (صورة)
Lebanon 24
17-03-2022
|
09:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية.
وفي أول رد له على الشائعات المنتشرة حول وفاته، كتب حلاوة عبر حسابه الشخصي على"فيسبوك": "إلى كل الأحبة والأصدقاء وكل من سأل عنى.. الحمد لله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة.. أشكركم جميعاً على اهتمامكم.. وأطمئنكم أني بخير والحمد لله".
وكانت هبة حلاوة، ابنة أحمد حلاوة، قد كشفت عن إصابة والدتها بجلطة في القدم بسبب كثرة الشائعات التي تتناول حالة والدها، قائلة: "والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".
وبنتيجة مضاعفات كورونا، أكدت هبة أنّ والدها فقد النطق لفترة طويلة، ثم عاد ليتمكن من الكلام.
المصدر: لها
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