فنون ومشاهير

حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية أمي جنة

Lebanon 24
17-03-2022 | 17:00
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بمناسبة عيد الأم، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية بعنوان "أمي جنة" عبر من خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم، وبأسلوب جديد وصفها بكل إحساس جميل وكلمات معبرة.

وقد تعاون الجسمي في أغنية "أمي جنة" مع الشاعر كرار الدلفي، ومع الموزع الموسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر: م. جاسم محمد.

وقد طُرحت أغنية "أمي جنة" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube، من خلال فيديو مُمنتج متضمناً  كلمات الأغنية، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الاماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
المصدر: نواعم
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