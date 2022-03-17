إبنة كارين رزق الله تخطف الانظار مع حبيبها... شاهدوا الصورة!

نشرت ناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة جديدة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها برفقة حبيبها.

وكانت ناديا، كشفت مؤخراً عن هوية حبيبها، وسبق وأنّ نشرت صورة برفقته.