لسبب لا يخطر على البال... إلغاء حفل روبي في "إكسبو دبي"

أعلنت الفنانة روبي عن إلغاء حفلها ضمن فعاليات "إكسبو دبي" المقرر إقامته في الأحد 20 آذار الجاري.



وكتبت روبي عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram: "نظرا للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI، قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته يوم 20 آذار نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص، وحيث أن عدد البطاقات قد تتضاعف بنسبة غير طبيعية وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض، وخوفا على الزائرين وسلامتهم لذلك تم الإلغاء، وهذا للتوضيح، وإن شاء الله نتقابل قريب في حفلة تانية".