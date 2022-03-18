جورج الراسي يعترض على هذه التصريحات لشقيقته نادين... وما هو رأيه بوديع الشيخ؟

كشف الفنان اللبناني، جورج الراسي، اعتراضه على بعض التصريحات الجريئة، التي تصدرها شقيقته الممثلة نادين، على الرغم من أنه يدرك أن هذه الجرأة والعفوية من صفاتها الشخصية.وحول رأيه في أدائها التمثيلي، امتدح النجم اللبناني شقيقته، مؤكداً أنها تمتلك موهبةً عالية، وأنها تتمتع بمهارات لا توجد عند غيرها من الفنانات، لافتاً إلى أن الجرأة في ملابسها أحياناً تأتي لخدمة الدور الذي تلعبه.وأضاف جورج الراسي أن شقيقته ستعود للتمثيل وبقوة من خلال مسلسلها الجديد، حيث إنها تستحق هذه العودة القوية للساحة.وعن رأيه في المغني السوري ناصيف زيتون، أوضح الراسي خلال إطلالة إعلامية له عبر منصة "يوميات دراما"، أن الأول يقدم فناً جميلاً، نافياً تشابه صوتيهما وفنهما، حيث أكد الراسي أنه يقدم فناً بين العصر الذهبي القديم والعصر الجديد للشباب، بينما يقدم ناصيف فناً شبابياً.

كما رفض الراسي أي مقارنة بينه وبين الفنان وديع مراد، وكذلك كل ما يقال حول وجود تشابهٍ بين صوتيهما.واعتبر الراسي أن جورج وسوف مدرسة فنية كبيرة، الأمر الذي يجعله شديد الحرص على غناء مجموعة أغانٍ لوسوف في حفلاته، إلا أن ذلك لا يجعله خليفة له، إذ يتمتع بهوية وأعمال خاصة على حد قوله.وحول وديع الشيخ، لفت الراسي إلى أن الأول حقق شهرة واسعة، وأن الفن الذي يقدمه معروف، وهو "فلكلور فني نوري سوري"، مبدياً محبته لهذا اللون الذي يتميز بـ"الردات العالية".وأكد النجم اللبناني أن علاقة طيبة تجمعه مع الشيخ على الصعيدين الفني والشخصي، وأنه لا يُمانع في أن يقطع تذكرة ليحضر إحدى حفلاته.ولا ينزعج الراسي من تصدر الفنانين السوريين أهم الحفلات والمهرجانات في لبنان، حيث قال عن نفسه إنه يعترف بالفن الجيد بعيداً عن الجنسيات، ويعتبر الوطن العربي وحدة واحدة، مشيراً إلى أن نصفه سوري فوالدته تنحدر من بلدة "مرميتا" السورية.