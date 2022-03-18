فنون ومشاهير

"على أمل تجي" فيلم جديد في الصالات.. وجوائز عالمية

Lebanon 24
18-03-2022 | 02:45
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أطلق الفيلم السينمائي الجديد "على أمل تجي" للمخرج جورج بيتر بربري كتابة واخراجا والذي بدأ عرضه ابتداء من أمس في صالات السينما في لبنان. 
وحضر العرض الاول منه رئيس بلدية البترون رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض، والفنان والممثل جورج خباز وعدد كبير من الفنانين والممثلين والمخرجين اللبنانيين وعدد من ابناء المدينة واصدقاء.
"على أمل تجي" من انتاج روبن سمعان وكريستال يونس تمثيل إتيان عسال، عدنان خباز، الياس سعد، جان بول فرنجيه، فيروز أبو الحسن وثريا بغدادي. وتم تصوير الفيلم بتقنية الـ One Shot في مدينة البترون وفي بلدتي البربارة وكفرعبيدا، ويتميز بمشاهد جريئة جدا وحاز على جوائز عدة في بولندا وتركيا واسبانيا وهولندا وتم ترشيحه رسميا في مهرجانات سينمائية عدة في فرنسا وايطاليا وسويسرا والنروج وايرلندا واليونان والمانيا ومصر.
 
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