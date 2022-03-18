فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة وبعد فراق 4 سنوات.. ايميه صياح تعايد والدها (صورة)

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-932252-637831918915638104.jpg
Doc-P-932252-637831918915638104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إحتفلت الممثلة إيميه صياح بعيد ميلاد والدها وعايدته بتغريدة على "تويتر" أوضحت فيها أنه متواجد معها حالياً في دبي حيث تعيش.

 

وكتبت ايميه قائلة: "السنة ما كتبتلّك (جرايد) متل العادة. السنة، ومن بعد 4 سنين وأنا عيّدك من بعيد، وعيت الصبح وشفتك وغمرتك وبستك ولعبنا مع الأولاد وقضّينا النهار سوا.. أحلى نهار. بحبّك بابا عقبال الـ 100 يا ربّ.. الله يحميلنا ياكن".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2022-03-18
06:56 | 2022-03-18
06:00 | 2022-03-18
05:26 | 2022-03-18
04:46 | 2022-03-18
04:00 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website