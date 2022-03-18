بكلمات مؤثرة وبعد فراق 4 سنوات.. ايميه صياح تعايد والدها (صورة)

إحتفلت الممثلة إيميه صياح بعيد ميلاد والدها وعايدته بتغريدة على "تويتر" أوضحت فيها أنه متواجد معها حالياً في دبي حيث تعيش.
وكتبت ايميه قائلة: "السنة ما كتبتلّك (جرايد) متل العادة. السنة، ومن بعد 4 سنين وأنا عيّدك من بعيد، وعيت الصبح وشفتك وغمرتك وبستك ولعبنا مع الأولاد وقضّينا النهار سوا.. أحلى نهار. بحبّك بابا عقبال الـ 100 يا ربّ.. الله يحميلنا ياكن".
السنة ما كتبتلّك (جرايد) متل العادة..
السنة، ومن بعد ٤ سنين وأنا عيّدك من بعيد، وعيت الصبح وشفتك وغمرتك وبستك ولعبنا مع الأولاد وقضّينا النهار سوا.. أحلى نهار 🙏
بحبّك بابا عقبال ال ١٠٠ يا ربّ.. الله يحميلنا ياكن 🙏❤️
— Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@AimeeSayah) March 16, 2022
السنة ما كتبتلّك (جرايد) متل العادة..
السنة، ومن بعد ٤ سنين وأنا عيّدك من بعيد، وعيت الصبح وشفتك وغمرتك وبستك ولعبنا مع الأولاد وقضّينا النهار سوا.. أحلى نهار 🙏
بحبّك بابا عقبال ال ١٠٠ يا ربّ.. الله يحميلنا ياكن 🙏❤️