بكلمات مؤثرة وبعد فراق 4 سنوات.. ايميه صياح تعايد والدها (صورة)

إحتفلت الممثلة إيميه صياح بعيد ميلاد والدها وعايدته بتغريدة على "تويتر" أوضحت فيها أنه متواجد معها حالياً في دبي حيث تعيش.

وكتبت ايميه قائلة: "السنة ما كتبتلّك (جرايد) متل العادة. السنة، ومن بعد 4 سنين وأنا عيّدك من بعيد، وعيت الصبح وشفتك وغمرتك وبستك ولعبنا مع الأولاد وقضّينا النهار سوا.. أحلى نهار. بحبّك بابا عقبال الـ 100 يا ربّ.. الله يحميلنا ياكن".