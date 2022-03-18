اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة

ضجت مواقع التواصل مؤخرا بخبر اعتقال ميشال حايك في السعودية الذي اشتهر بتوقعاته المحلية، العربية والعالمية منذ سنوات طويلة.

وأفيد، بحسب "الجرس" بأنه عُثر في هاتفه على معلومات دقيقة تخص المملكة وأن لا اخبار جديدة عنه، الا ان هذه الشائعة نفاها حايك في حديث له وقال إنه لم يزر السعودية منذ فترة طويلة، وانه اعتاد على الأخبار المفبركة بحقه.

حايك ليس متواجدًا على السوشيل ميديا، لذا يتعرض لشائعات كثيرة بما أن لا تواصل معه مباشرة مع متابعيه، خصوصًا أنه لا يرد عادة على أي خبر يخصه، ويكتفي بالظهور مرة كل سنة ليطلق توقعاته ومن ثم يختفي، بحسب ما كتبت "الجرس".