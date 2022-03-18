عروس تحرج عمرو دياب بسبب فستانها... هذا ما جرى!

تعرض الفنان المصري عمر دياب لموقف محرج خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف الخاصة، حيث وقف دون قصد على فستان العروس، وهو ما أعاق حركتها.



ونشر الإعلامي المصري هاني عزب الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وظهر فيه عمرو دياب وهو مندمج بالغناء ولم ينتبه أنه داس على الفستان، لكن العروس طلبت منه بلطف أن يبتعد لأنها لم تستطع الرقص.