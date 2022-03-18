14
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
عروس تحرج عمرو دياب بسبب فستانها... هذا ما جرى!
Lebanon 24
18-03-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض الفنان المصري عمر دياب لموقف محرج خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف الخاصة، حيث وقف دون قصد على فستان العروس، وهو ما أعاق حركتها.
ونشر الإعلامي المصري هاني عزب الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وظهر فيه عمرو دياب وهو مندمج بالغناء ولم ينتبه أنه داس على الفستان، لكن العروس طلبت منه بلطف أن يبتعد لأنها لم تستطع الرقص.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
01:23 | 2022-03-18
18/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
10:20 | 2022-03-18
18/03/2022 10:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
00:43 | 2022-03-18
18/03/2022 12:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
04:00 | 2022-03-18
18/03/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
01:40 | 2022-03-18
18/03/2022 01:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2022-03-18
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
09:00 | 2022-03-18
جورج الراسي يعترض على هذه التصريحات لشقيقته نادين... وما هو رأيه بوديع الشيخ؟
06:56 | 2022-03-18
نادين الراسي حديث الجمهور... ظهرت من دون ماكياج شاهدوا جمالها الطبيعي! (صورة)
06:00 | 2022-03-18
لسبب لا يخطر على البال... إلغاء حفل روبي في "إكسبو دبي"
05:26 | 2022-03-18
زوجة عاصي الحلاني تُعايد ابنتها "الشيف دانا" بعيد ميلادها.. شاهدوا الشبه بينهما (صور)
04:46 | 2022-03-18
لا منافسة هذه السنة.. هذا ما ستشاهدونه طيلة شهر رمضان على الشاشات اللبنانية!
فيديو
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
18/03/2022 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
18/03/2022 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
18/03/2022 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact