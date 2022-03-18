فنون ومشاهير

عروس تحرج عمرو دياب بسبب فستانها... هذا ما جرى!

Lebanon 24
18-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-932348-637832038723241384.jpg
Doc-P-932348-637832038723241384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الفنان المصري عمر دياب لموقف محرج خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف الخاصة، حيث وقف دون قصد على فستان العروس، وهو ما أعاق حركتها.

ونشر الإعلامي المصري هاني عزب الفيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وظهر فيه عمرو دياب وهو مندمج بالغناء ولم ينتبه أنه داس على الفستان، لكن العروس طلبت منه بلطف أن يبتعد لأنها لم تستطع الرقص.
 
 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-03-18
09:00 | 2022-03-18
06:56 | 2022-03-18
06:00 | 2022-03-18
05:26 | 2022-03-18
04:46 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website