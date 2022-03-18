فنون ومشاهير

مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2022 | 15:00
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تعرض قنوات محلية فلسطينية، في شهر رمضان المقبل، مسلسلا يحاكي عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أشهر، عبر نفق حفروه.
وذكرت وكالة قدس نت، صباح اليوم الجمعة، أن المسلسل يحمل اسم (شارة نصر- جلبوع)، وهو من إنتاج قناة "القدس اليوم" الفلسطينية بالتعاون مع شركة "ميدل تاون" للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي تم تصويره مشاهده الدرامية في قطاع غزة، على أن يعرض في شهر رمضان، بشكل يومي، بواقع 30 حلقة.

ويركز المسلسل الرمضاني الفلسطيني على عملية اختباء اثنين من الأسرى الستة الفارين بين أحراش زراعية، بالتوازي مع حركة نشطة للجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة بحثا عنهما، من خلال دوريات راجلة، وانتشار الحواجز والخيالة على الطرقات .
ولم يغفل المسلسل الحديث عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن جانبه، أكد حسام أبو دان مخرج المسلسل أن عمله الدرامي يجسد بشكل أساسي عملية نيل 6 أسرى فلسطينيين لحريتهم عن طريق نفق حفروه من السجن للخارج، قبل أن تعاود إسرائيل اعتقالهم.
المصدر: سبوتنيك
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