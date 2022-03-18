نادين الراسي حديث الجمهور... ظهرت من دون ماكياج شاهدوا جمالها الطبيعي! (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من دون ماكياج، وبجمالها الطبيعي.

وقالت نادين "بلا ولا شي، صباح الخير".