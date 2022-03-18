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فنون ومشاهير
نادين الراسي حديث الجمهور... ظهرت من دون ماكياج شاهدوا جمالها الطبيعي! (صورة)
Lebanon 24
18-03-2022
|
06:56
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من دون ماكياج، وبجمالها الطبيعي.
وقالت نادين "بلا ولا شي، صباح الخير".
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نادين الراسي
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