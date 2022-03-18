فنون ومشاهير

نادين الراسي حديث الجمهور... ظهرت من دون ماكياج شاهدوا جمالها الطبيعي! (صورة)

Lebanon 24
18-03-2022 | 06:56
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من دون ماكياج، وبجمالها الطبيعي.
 
وقالت نادين "بلا ولا شي، صباح الخير".
 
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نادين الراسي

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