الموت يؤلم كاظم الساهر: وفاة طليقته وأم أولاده.. شاهدوا صورها النادرة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء أمس الجمعة، وفاة زوجته السابقة السيدة عروبة الساهر، والدة أبنائهما وسام وعمر.

ونعى الساهر طليقته عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله الفاتحة".

كما كشف في تغريدة أخرى عن تأجيل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا لموعد آخر، وذلك بسبب ظروف الوفاة.

وتزوج كاظم مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينات، واستمر الزواج حتى سنة 1996 ولم يتزوج بعدها، ولهما وسام من مواليد 1981، وعُمر من مواليد 1987، وحفيدتان سناء من مواليد 2011، وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام.

وتزوج كاظم الساهر حين كان عمره 19 عامًا وانتهى الزواج بالطلاق. وقال عن هذه التجربة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجَين".

وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال: "لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج".

وكانت أنباء قد راجت في شهر آذار 2018 عن خطوبته من التونسية سارة المقني.

وتردد فيما بعد انفصال كاظم الساهر عن خطيبته سارة، خاصة بعدما رفض الكشف عن موعد زفافهما مبرراً ذلك بأن الأمر خاص، على الرغم من أنه سبق وأعلن بنفسه خبر خطبته على المسرح في أذار 2018.

وفي عام 2019 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة لقطات مصورة، من حفل زفاف نجل كاظم الساهر "عمر"، والتي ظهرت في إحدى الصور سيدة بحجاب فاتح اللون، قيل إنها والدة العريس، وزوجة الفنان العراقي السابقة.

وسبق أن تناقل الجمهور صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.