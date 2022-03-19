طوني خليفة يُطلق قناة تلفزيونية!

كتبت "الأخبار": بعدما كان يفترض إطلاق قناة عربية جديدة يديرها طوني خليفة من الامارات مطلع العام الحالي، تأجّل المشروع حتى الربيع. إذ كشف الإعلامي اللبناني قبل أشهر عن تحضيره لإدارة محطة تتّخذ من دبي مركزاً لها، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. يومها راحت بعض المعلومات تتحدث عن أن تلك الوسيلة الاعلامية ستكون عبارة عن شاشة صغيرة مع منصة رقمية، مواكبة للتطور الحاصل.

في هذا السياق، أعلن مقدم البرامج محمد قيس عن إنضمامه إلى الشاشة المنتظرة، ليكون أول المنضمين إلى فريق عمل القناة التي لم يكشف عن إسمها بعد. وكشف قيس الذي عمل سابقاً في قناة mtv عن الخبر بصورة نشرها إلى جانب خليفة.

في هذا السياق، تلفت المعلومات إلى أن خليفة سيدير شاشة خليجية عربية مموّلة من الامارات وبعض رجال الاعمال. القناة ترفيهية فنية تحاول أن تواكب التطور التكنولوجي الحاصل عبر تخصيص مساحة تواكب السوشال ميديا.

وتوضح المعلومات أنه كان من المفترض أن يكون للمحطة مكتب في بيروت، ولكن بسبب الخلافات السياسية بين الخليج ولبنان، لن يتمّ إطلاق مكتب بيروت.