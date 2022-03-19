فنون ومشاهير

اتجاه للحجز على ثروة محمد رمضان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-03-2022 | 06:00
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أعلن المحامي مجدي حلمي انه وبعد تجاهل الفنان المصري محمد رمضان للتواصل مع اسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وعدم إظهار أي نية لدفع قيمة التعويض المقرر بحكم نهائي لا يمكن الطعن عليه، انه الخطوة القادمة ستكون طلب التنفيذ الجبري للحكم، بالحجز على ممتلكات محمد رمضان وارصدته في البنوك المصرية.

 

وأضاف مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الفنان محمد رمضان لم يتواصل حتى الآن بأسرة الطيار أشرف أبو اليسر ولم يظهر أي رد فعل أو تعقيب على حكم محكمة النقض، مشيرا إلى أنه لا توجد أي درجة تقاضى بالقضية.

 

 وتابع محامي الطيار أشرف أبو اليسر، حالة امتناعه محمد رمضان عن دفع الـ 6 ملايين جنيه سيواجه التنفيذ الجبري بخلاف غرامات التأخير، لافتا إلى أن الطيار أشرف أبو اليسر كان يتمتع بأخلاق رفيعة وفقدت أسرته عائلها الوحيد بعد فقدانه، موجها رسالة للفنان محمد رمضان بتنفيذ وعده وتصريحاته بشأن دفع التعويض لأسرة الطيار حال تأييد محكمة النقض واحترامه لأحكام القضاء.

المصدر: الجديد
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