فنون ومشاهير

فنانة مصرية تهاجم شيرين بألفاظ سيئة: "بقت مقرفة"!

Lebanon 24
19-03-2022 | 12:00
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أثارت الفنانة سارة نخلة جدلاً كبيراً بسبب هجومها على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها بوزن زائد وبملابس كاجوال رياضية خلال إحيائها حفلاً غنائياً في الكويت.
 
وكتبت نخلة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "بقت مقرفة أوي بصراحة، مافيش مبررر لكل دا، ربنا أداها مال وعيال، ونجاح، ماحدش بياخد كل حاجة".

وأضافت: "تسكت بقا وتهمد، بجد مستفزة أوي، كنت بحبها أوي بس بقت مقرفة ومريبة".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور وشنّ عليها الكثير منهم هجوماً شديد اللهجة بسبب تعليقها، واعتبر الكثير منهم بأنها تسعى لإثارة الجدل والشهرة بينما اعتبر البعض الآخر بأنها تسعى لتكون تريند من خلال تعليقها على شيرين.
المصدر: لها
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