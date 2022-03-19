فنون ومشاهير

نقيب الفنانين السوريين يحسم الجدل حول غناء أصالة في سوريا

Lebanon 24
19-03-2022 | 15:00
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كشف نقيب الفنانين الجديد الفنان محسن غازي عن وضعه شرطاً واحداً لعودة الفنانين المعارضين في الخارج وعلى رأسهم الفنانة السورية أصالة نصري.

وقال محسن في تصريحات صحافية أن النقابة هي بيت الجميع ولا يستثني منه أحد من الفنانين، مشيراً إلى أنه يجب على كافة الفنانين تقديم مبادرة منهم وأن يقولوا علناً "بدنا نرجع لسوريا".

وتابع غازي أنه "لا أمانع غناء أصالة في دمشق ولا يمكن لأحد أن يمنعها في بلدها الأم".

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من ترأسه نقابة الفنانين وتحدث عن خطته المستقبلية بأنه سيعمل على زيادة رواتب الفنانين المتقاعدين، لافتاً بأن الأمر يعود إلى الميزانية الموجودة في نقابة الفنانين والتي تساعد على رفع الرواتب.
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