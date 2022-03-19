سمية الخشاب تثير الجدل بما قالته عن طلاقها من أحمد سعد

فجرت الفنانة سمية الخشاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعد رد على أحد متابعيها على حسابها الخاص بـ"تويتر" عندما سألها عن كيفية تجاوز أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد، قائلاً: الفنانة عملت موف أون أزاي، لترد سمية الخشاب : لا الموف أون كان سهل، وكل شوية اكتشف أن ربنا أنقذني، وله حكمة في كل حاجة"، وذلك على خلفية ردها على إحدى المتابعات تسألها عن كيفية عمل موف أون من شخص تحبه.