هيفاء وهبي في الصدارة على "إنستغرام"

مرّة جديدة، تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وعبر تطبيق "إنستغرام"، قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها (authentic engagement).وفي التفاصيل، احتلّت وهبي المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين اللبنانيين على "انستغرام"، ومن حيث تفاعل حسابات لبنانيّة موثوقة وحقيقيّة معها.وغالباً ما يصبح وسم (هاشتاغ) اسم هيفاء وهبي "ترند" على كل منصّات التواصل الاجتماعي بعد كل منشورٍ جديد تشاركه مع متابعيها على "إنستغرام".