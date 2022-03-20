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فنون ومشاهير
نادين نجيم تفاجىء ابنتها هافين بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟ (صور)
Lebanon 24
20-03-2022
|
03:00
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فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم ابنتها هافين، واحتفلت بعيد ميلادها التاسع. وقد نشرت صورا ظهرت فيها الاخيرة تحتفل بعيد ميلادها المبكر بقالب حلوى مزين بمستحضرات التجميل.
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نادين نجيم
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