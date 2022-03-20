نادين نجيم تفاجىء ابنتها هافين بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟ (صور)

فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم ابنتها هافين، واحتفلت بعيد ميلادها التاسع. وقد نشرت صورا ظهرت فيها الاخيرة تحتفل بعيد ميلادها المبكر بقالب حلوى مزين بمستحضرات التجميل.