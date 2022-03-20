فنون ومشاهير

نادين نجيم تفاجىء ابنتها هافين بعيد ميلادها... كم أصبح عمرها؟ (صور)

Lebanon 24
20-03-2022 | 03:00
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فاجأت الممثلة نادين نسيب نجيم ابنتها هافين، واحتفلت بعيد ميلادها التاسع. وقد نشرت صورا ظهرت فيها الاخيرة تحتفل بعيد ميلادها المبكر بقالب حلوى مزين بمستحضرات التجميل.
 
 
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