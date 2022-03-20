ممثلة لبنانيّة مشهورة في حوض السباحة في كوبا... و"سيلفي" مع عاصي الحلاني! (صور)

نشرت الممثلة رولا شاميّة صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي داخل حوض السباحة في كوبا. وفي صورة أخرى، ظهرت مع الفنان عاصي الحلاني، والفنانة ريم الشريف، وقد أخذ الثلاثة "سيلفي".