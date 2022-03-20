فنون ومشاهير

فنانة لبنانية شهيرة بطلة فيلم "الهيبة".. وهذا موعد عرضه (صورة)

Lebanon 24
20-03-2022 | 09:08
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بعد إعلان المنتج صادق الصبّاح بأنها ستكون بطلة فيلم "الهيبة"، أكدت الفنانة زينة مكي انضمامها إلى فريق العمل الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن ومجموعة من النجوم والذي سيدور بإطار ممتع مليء بالتشويق والإثارة.

وعلقت مكي على الخبر المتداول بتغريدة على تويتر كتبت فيها: "استاذ صادق الصبّاح انت بتعرف قديش بحبك شكرا على هذه المسؤولية. حاولت ان اخفي الخبر عنكم قدر الإمكان ولكن الآن أصبح بإمكاننا الحديث عنه. كل شي بوقته حلو".

وكان المنتج قد اعلن عن الأمر في تصريح لـ"Et بالعربي، مؤكداً انه وقع الاختيار على مكي لتقوم بالدور النسائي في الفيلم السينمائي الذي من المقرر البدء بتصويره في الأيام المقبلة، على ان يعرض في دور السينما مباشرة بعد العيد الأضحى المبارك.


واكد ان الفيلم سيضم مجموعة من النجوم وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن من روح المسلسل ولكن في جغرافيا جديدة، على حدّ تعبيره. وهذا ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المفاجآت المنتظرة في الفيلم.

ووعد الصباح محبي "الهيبة" بفيلم مميّز قائلاً: "لح تشوفوا عمل فني مميّز بإدارة المخرج سامر البرقاوي، وسيكون عمل سينمائي مهم في الوطن العربي".  
المصدر: لها
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