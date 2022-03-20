فنون ومشاهير

وفاة ممثل مصري شهير بعد صراع مع السرطان

Lebanon 24
20-03-2022 | 08:20
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توفي الأحد، الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلنت عائليته ان تشييع جثمانه سيتم في الرابعة ونصف من مسجد السيدة نفيسة.
 


وكان الممثل المصري عانى منذ سنوات من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد. وآخر أعماله مسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وغيرهم من النجوم وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

المصدر: لها
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