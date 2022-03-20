جوانا كركي تطالب "المرشح" شربل خليل بمستحقاتها.. والأخير يرد: "ما كنت عارفك بهلنفسية"

نشر المخرج شربل خليل تغريدة له عبر حسابه على تويتر رداً على ما صدر على لسان الممثلة الكوميدية جوانا كركي بحقه وذلك خلال إطلالتها ضمن برنامج "تعى ننسى" على شاشة الـ"أم تي في"، جاء فيها:

"لي بذمّة الجديد ٤٦٠ الف $ نصف المبلغ اتعاب العاملين معي.أنذرت المحطة، فعرضت الدفع بالليرة بسعر ١٥٠٧ للدولار.حفاظاً مني على حقوقنا، ادعيت على الجديد مطالبا اياها الدفع بالدولار. الدعوى في نهايتها، فتطلّ جوانا كركي لتطلب مني اتعاب ١٦ حلقة: بدك المبلغ على ١٥٠٧ تعي خديه ووقفي كذب".

لي بذمّة #الجديد ٤٦٠ الف $ نصف المبلغ اتعاب العاملين معي.أنذرت المحطة، فعرضت الدفع بالليرة بسعر ١٥٠٧ للدولار.حفاظاً مني على حقوقنا، ادعيت على #الجديد مطالبا اياها الدفع بالدولار. الدعوى في نهايتها،فتطلّ جوانا كركي لتطلب مني اتعاب ١٦ حلقة: بدك المبلغ على ١٥٠٧ تعي خديه ووقفي كذب. pic.twitter.com/FKGnpwd3hY — Charbel Khalil (@khalil_charbel) March 19, 2022

كما وأرفق منشوره بصور للمحادثات التي جرت بين الطرفين، والتي تؤكد صحة كلامه قائلاً لها: "ما كنت عارفك بالهنفسية المرتة".

وكان كركي قد طالبت السبت خليل، باعتباره مرشحاً على الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في دائرة كسروان - جبيل بدفع مستحقاتها، وعلقت: "شربول اذا صرت نائب بدنا كتير لنوصلك.. بدي عذبك بهالمصريات عمول معروف".