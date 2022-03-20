فنون ومشاهير

آلان ديلون يقرر إنهاء حياته بـ"الموت الرحيم"

Lebanon 24
20-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-933186-637833925788797697.jpg
Doc-P-933186-637833925788797697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الممثل الفرنسي الشهير آلان ديلون، البالغ من العمر 86 عاما، إنهاء حياته طواعية هروبا من معاناته مع أمراض الشيخوخة.
وقال موقع "republicworld" إن آلان ديلون طلب من ابنه إخضاعه لما يعرف بالموت الرحيم في المستقبل القريب، والموت الرحيم طريقة يتم اللجوء إليها في بعض الدول بناء على رغبة الإنسان نفسه للتخلص من معاناة آلام المرض، ويسمح قانون بعض الدول بهذا الإجراء، في حين أنه محظور في بلدان أخرى.
وطلب الممثل الأسطوري آلان ديلون من نجله أنتوني ديلون أن يبقى معه حتى النهاية، إلا أن أنتوني رفض موت والده بهذه الطريقة واصفا إياها بالإعدام.
وعانى ديلون، أسطورة السينما الفرنسية وأحد أكثر الرجال وسامة في تاريخ السينما، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2019 أصيب بجلطة دماغية مزدوجة، ويعيش حاليًا في سويسرا، حيث تسمح السلطات بتنفيذ الموت الرحيم.
وبدأ النجم ديلون حياته المهنية في خمسينيات القرن الماضي، وقام ببطولة أكثر من مائة فيلم، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة سيزار لعام 1985 لأفضل ممثل عن أدائه في تاريخ نوتر.
وفي عام 1991، حصل على وسام جوقة الشرف من فرنسا، وفي الدورة 45 لمهرجان برلين السينمائي الدولي حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية، إضافة إلى حصوله في مهرجان كان السينمائي على السعفة الذهبية.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:01 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2022-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2022-03-20
11:20 | 2022-03-20
09:30 | 2022-03-20
09:08 | 2022-03-20
08:20 | 2022-03-20
06:00 | 2022-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website