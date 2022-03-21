فنون ومشاهير

فنان لبناني يعرض الزواج على حبيبته وسط الشارع.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)

Lebanon 24
21-03-2022 | 01:30
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نشر الفنان اللبناني مارك حاتم فيديو عبر حسابه على "انستغرام" ظهر فيه وهو يقدم للزواج من حبيبته.

 

وشارك مارك المتابعين اجواء المفاجأة التي حضرها لحبيبته من اجل الزواج منها.


وظهر في مقطع الفيديو وهو يطلب يد حبيبته ماندي قزي للزواج وذلك خلال تواجدهما في أوروبا.

 

وقبلت العروس طلب حبيبها وبدأت تبكي متأثرة بهذه اللحظة الرومانسية وكان من الواضح انها لم تتوقع هذه الخطوة منه وتفاجأت بها.

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