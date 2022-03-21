5 نجمات لن يشاهدهنّ الجمهور في موسم رمضان

تتسابق نجمات الدراما لحجز أماكنهن عادة في واجهة المسلسلات الرمضانية، لما يمثله الموسم الدرامي الرمضاني من فرصة للانتشار والجماهيرية، وإثبات أنهن الأفضل بين زميلاتهن، ويستحققن البطولة المطلقة. لكن المثير هذا العام هو اختيار مجموعة من أبرز النجمات الغياب بقرارهن الشخصي عن دراما رمضان لأسباب متعددة، تكشفها "زهرة الخليج":ياسمين عبدالعزيزتغيب الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن سباق مسلسلات رمضان 2022، نظراً لما مرت به من أزمة صحية كبيرة خلال الأشهر الماضية. واعتاد الجمهور خوض ياسمين المنافسة في مسلسلات دراما رمضان، مفضلة عدم المشاركة حتى تتحسن صحتها.وقدمت ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي مسلسل "اللي مالوش كبير" مع أحمد العوضي وخالد الصاوي، وسبقته في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير.

غادة عبدالرازقبدورها، أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عدم مشاركتها في موسم رمضان 2022، وأن ما يتداوله البعض عن مشاركتها في عمل فني ليس صحيحاً. وكتبت غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جداً، أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة، ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذا العام". وأضافت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جداً بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي، لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هزّ صورتي عند جمهوري".وكانت غادة قد شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" من بطولتها، إلى جانب شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.سيرين عبدالنورأيضاً تغيب الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، للعام الثالث على التوالي عن الدراما الرمضانية، إذ كان آخر ظهور رمضاني درامي في مسلسل "الهيبة - الحصاد" مع الفنان تيم حسن عام 2019، واللافت أيضاً أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قدمت سيرين مسلسلين فقط، هما: "دانتيل"، و"دور العمر"، بينما ينتظرها تصوير مسلسل "العين بالعين"، الذي يجمعها بالفنان رامي عياش، من إخراج رندا علم، والمقرر عرضه خارج السباق الدرامي الرمضاني.نادين نسيب نجيمالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعلنت كذلك غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني 2022، لأخذ استراحة والتفرغ لمشروعها الخاص الذي لم تكشف ماهيته. واللافت أن نادين معروف عنها حرصها على الوجود كل عام في المواسم الدرامية الرمضانية الماضية. وكان آخر أعمالها الرمضانية قد قدمته العام الماضي مع الفنان السوري قصي خولي بمسلسل "عشرين عشرين".هند صبريتغيب، أيضاً، الفنانة التونسية هند صبري، عن الوجود في موسم دراما رمضان 2022، بعد أن فضلت الركون إلى استراحة هذا العام، بسبب انشغالها الشديد، مؤخراً، بتصوير مسلسل "البحث عن علا"، الذي عرض الشهر الماضي على منصة "نتفلكيس".وكانت هند قد حققت مشاركة متميزة في رمضان 2021، بمشاركتها الفنان أحمد عز في مسلسل "هجمة مرتدة".