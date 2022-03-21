للمرة الأولى الكشف عن إصابة مادونا بالسرطان.. عاشت وحيدة في منزلها وانتصرت (فيديو)

شاركت الفنانة مادونا في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال وتحدّثت عن حياتها الشخصية وعن ابنتها لأول مرة، حيث قالت إنها ليست أمًا مثالية بل أمضت كل حياتها في السفر والفن، وأن والدتها من ربّت ابنتها الوحيدة.

ولفتت مادونا إلى ان ابنتها كانت تعاتبها على تقصيرها بحقها، لكنها حين كبرت تداركت الأمر واحترمت مسيرتها، وتتمنى لو أن والدتها تعتزل الفن، لكن مادونا ترفض بقولها: "خلقت لأكون فنان وسأموت فنانة".

بكت مادونا خلال الحلقة حين تحدّثت عن مزايا والدتها التي وصفتها بالصبورة والحنونة والتي تحمّلت المسؤولية في سن باكر، وتمنّت لو أنها تستطيع أن تعطيها عينًا من عينيْها حتى تستعيد نظرها.

وفاجأ رودولف المشاهدين حين أفشى سرًا عن مادونا وقال إنها عانت من السرطان منذ سنوات، ورفضت أن تعلن عن الخبر، بل عاشت وحيدة قي منزلها واستطاعت أن تنتصر على المرض بإيمانها وبدعوات والدتها، وقال رودولف ان المرض كان قويًا عليها ومن أصعب أنواع السرطان في العالم.

حاولت مادونا مرات عدة أن تسكت رودولف وقالت إن ما عاشته يخصها لوحدها ومعاناتها لوحدها ولم تعلن عن الخبر لأنها لا تريد تسليط الضوء عليها وانتصرت بإيمانها وأنها الآن على افضل ما يرام.