فنون ومشاهير

بعد حذف الصور التي تجمعهما: الطلاق وقع بين معتصم النهار وزوجته.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-03-2022 | 09:00
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انفصل الممثل السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، بسبب الخلافات التي حدثت بينهما ولم يتمكنا من حلّها، وبعد زواج استمر 7 سنوات.

 

فقد كشف مصدر لبرنامج "mbc trending" ان الطلاق وقع رسمياً بين الثنائي وذلك بهدوء تام حيث تحفظ الثنائي على الأمر ولم يعلقان عليه أو يعلنان عنه حتى الآن.

 

وكان الثنائي قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما سوياً عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا.

 

بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما على إنستغرام وهو ما أكد التكهنات والشائعات حول انفصالهما في الفترة الماضية.

المصدر: الجديد
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