فنون ومشاهير

توبة صبا مبارك وروح شلبي أبطال الصبّاح في 2022

Lebanon 24
21-03-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-933456-637834615874168776.jpg
Doc-P-933456-637834615874168776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسمت شركة الصبّاح رزنامة أعمالها خلال شهر رمضان المبارك.

توبة صبا مبارك
سنتابع واحداً من أضخم الإنتاجات العربية بعنوان "توبة" من بطولة النجم عمرو سعد بمشاركة صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد وغيرهم. المسلسل من ثلاثين حلقة كتابة ورشة ملوك وإخراج أحمد صالح.

روح منة شلبي 
من الإنتاجات المصرية الضخمة أيضاً مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة منة شلبي، 15 حلقة ستحبس أنفاس المشاهد. العمل تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو زكري، ويشارك في البطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم ،عادل كرم وغيرهم، وكذلك الموسم الثاني من مسلسل المداح لحمادة هلال.

أعمال مغربية
في المغرب العربي، نتابع خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "أولاد الدرب" تأليف فاتن اليوسفي، توفيق مصباح، منير باهي، سفيان نعوم، بطولة أمين الناجي، عبد الرحيم التميمي، فاطمة الزهراء قنبوع، المهدي فولان، عبد الحميد أبو عنان، هدى مجد، عبد السلام البوحسيني، فاتي جمالي.
وفي موسمه الرابع نتابع مسلسل "سلامات أبو البنات" تأليف وإخراج هشام الجباري، بطولة محمد خيي، السعدية لديب، جهان كداري، فاطمة الزهراء بلدي وسلمى صلاح الدين.
كذلك تستعد شركة الصبّاح إخوان لسلسلة إنتاجات عربية ضخمة تصدرها تباعاً في المواسم المقبلة ما بين المغرب العربي، لبنان، سوريا، مصر، السعودية والخليج العربي.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-03-21
12:00 | 2022-03-21
11:56 | 2022-03-21
10:34 | 2022-03-21
10:20 | 2022-03-21
09:18 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website