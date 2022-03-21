توبة صبا مبارك وروح شلبي أبطال الصبّاح في 2022

حسمت شركة الصبّاح رزنامة أعمالها خلال شهر رمضان المبارك.توبة صبا مباركسنتابع واحداً من أضخم الإنتاجات العربية بعنوان "توبة" من بطولة النجم عمرو سعد بمشاركة صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد وغيرهم. المسلسل من ثلاثين حلقة كتابة ورشة ملوك وإخراج أحمد صالح.روح منة شلبيمن الإنتاجات المصرية الضخمة أيضاً مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة منة شلبي، 15 حلقة ستحبس أنفاس المشاهد. العمل تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو زكري، ويشارك في البطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم ،عادل كرم وغيرهم، وكذلك الموسم الثاني من مسلسل المداح لحمادة هلال.أعمال مغربيةفي المغرب العربي، نتابع خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "أولاد الدرب" تأليف فاتن اليوسفي، توفيق مصباح، منير باهي، سفيان نعوم، بطولة أمين الناجي، عبد الرحيم التميمي، فاطمة الزهراء قنبوع، المهدي فولان، عبد الحميد أبو عنان، هدى مجد، عبد السلام البوحسيني، فاتي جمالي.وفي موسمه الرابع نتابع مسلسل "سلامات أبو البنات" تأليف وإخراج هشام الجباري، بطولة محمد خيي، السعدية لديب، جهان كداري، فاطمة الزهراء بلدي وسلمى صلاح الدين.كذلك تستعد شركة الصبّاح إخوان لسلسلة إنتاجات عربية ضخمة تصدرها تباعاً في المواسم المقبلة ما بين المغرب العربي، لبنان، سوريا، مصر، السعودية والخليج العربي.