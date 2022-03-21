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فنون ومشاهير
من داخل الحمام... نادين نجيم تستعرض حقيبة يدها الفاخرة بـ"الشورت" القصير! (صورة)
Lebanon 24
21-03-2022
|
11:56
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها حقيبة يدها الفاخرة، من تصميم "dior"، من داخل الحمام، وهي ترتدي "شورت" قصير.
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