فنون ومشاهير

من داخل الحمام... نادين نجيم تستعرض حقيبة يدها الفاخرة بـ"الشورت" القصير! (صورة)

Lebanon 24
21-03-2022 | 11:56
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها حقيبة يدها الفاخرة، من تصميم "dior"، من داخل الحمام، وهي ترتدي "شورت" قصير.
 
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نادين نجيم

حقيبة يد

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