من داخل الحمام... نادين نجيم تستعرض حقيبة يدها الفاخرة بـ"الشورت" القصير! (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، استعرضت فيها حقيبة يدها الفاخرة، من تصميم "dior"، من داخل الحمام، وهي ترتدي "شورت" قصير.